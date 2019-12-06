شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين أوبك وحلفائها على خفض إضافى لإنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا الخميس على خفض إضافى للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا فى الربع الأول من عام 2020 لكنهم لم يتعهدوا باتخاذ إجراء بعد مارس.

وتضخ الدول المعنية ما يزيد عن 40% من النفط العالمى ويصل إجمالى حجم التخفيضات الجديدة إلى 1.7 مليون برميل يوميا أو 1.7% من الانتاج العالمى.

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وقال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن لجنة من وزراء الطاقة تمثل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة بقيادة روسيا أوصت بخفض أكبر الخميس.

ولا يزال يتعين التصديق على تفاصيل الاتفاق وكيفية توزيع الخفض بين المنتجين خلال اجتماع فى فيينا لأوبك وللدول غير الأعضاء يعقد يوم الجمعة.