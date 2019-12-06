شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب متواضعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- متعاملون في بورصة نيويورك يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز. نشر قبل 1 ساعة - 1:53 صباحًا, 6 ديسمبر 2019 م المناطق _ وكالات أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على مكاسب متواضعة، مع انتظار المستثمرين أنباء ملموسة بشأن اتفاق تجاري مرتقب بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 28.01 نقطة، أو 0.10 بالمئة، إلى 27677.79 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 4.67 نقطة، أو 0.15 بالمئة، ليغلق عند 3117.43 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 4.03 نقطة، أو 0.05 بالمئة، الى 8570.70 نقطة.

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