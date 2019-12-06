شكرا لقرائتكم خبر عن عدد مشتركي "ديزني بلس" يتجاوز 15 مليونا في أول 5 أيام من إطلاق الخدمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت "والت ديزني" في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خدمة "ديزني بلس" لبث محتوى من العروض التلفزيونية والأفلام السينمائية الحصرية.



ورغم التنافسية الشديدة مع "نتفليكس"، إلا أن "ديزني بلس" جذبت ملايين المشتركين من مختلف دول العالم بحيث اشترك فيها خمسة عشر مليونا في أول خمسة أيام متفوقة على "آبل تي في" التي أطلقتها صانعة "آيفون" في الأول من الشهر الماضي.

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وتمتلك "والت ديزني" ذخيرة من الأفلام السينمائية التي تنافس بها الشركات الأخرى مثل "آبل" و"نتفليكس" وذلك على االرغم من أن خدمة صانعة "آيفون" أقل تكلفة.



هذا، وتقدر تكلفة "ديزني بلس" بنحو 6.99 دولار في الشهر، وكشفت استطلاعات رأي عن أن 47% أعربوا عن ارتياحهم إزاء الخدمة كما رأى 17% أنها خدمة رائعة.



وفي ختام تعاملات الخميس، انخفض سهم "والت ديزني" بنسبة 0.6% إلى 147.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 148.8 دولار وأقل سعر عند 147.1 دولار.