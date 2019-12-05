السعودية تحتجز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية لليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

يواصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي احتجاز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وأوضح مصدر في ميناء الحديدة، الأربعاء، أن قوى العدوان تواصل احتجاز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية أمام ميناء جيزان على الرغم من خضوعها للتفتيش من قبل الأمم المتحدة وحصولها على تصاريح أممية.

وفي السياق أشارت شركة النفط اليمنية في بيان إلى أنه على الرغم من حديث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن “مارتن غريفيث” في الإحاطة الإعلامية التي قدمها إلى مجلس الأمن يوم 22 من الشهر الماضي، والتي تحدث عن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة إلا أن تحالف العدوان يواصل احتجاز السفن النفطية منذ عدة اسابيع.

ويهدف تحالف العدوان من خلال احتجازه لسفن المشتقات النفطية، الى زيادة معاناة المواطنين في اطار الحرب الاقتصادية التي يلجأ اليها.