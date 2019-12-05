طلبات الاكتتاب في «أرامكو» تتجاوز 189 مليار ريال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لأرامكو السعودية إن طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات بالطرح المزمع فاقت المعروض بثلاث مرات تقريباً، إذ استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال (50.4 مليار دولار)، فيما أفادت «بلومبيرج» بأن الشركة تعتزم تحديد سعر سهمها ب32 ريالاً.

وبدأت عملية بناء دفتر الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، في 17 نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

وقالت «سامبا كابيتال» و«الأهلي كابيتال» و«إتش.إس.بي.سي السعودية» إن شركة النفط العملاقة تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم حتى الآن من المؤسسات في أول 17 يوماً من الطرح العام الأولي.

وسبق أن قالت «أرامكو» إنه سيتم تخصيص 0.5 بالمئة من الطرح للمستثمرين الأفراد، ما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات واحداً بالمئة، بما يعادل ملياري سهم.

ولم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلاً بشأن المستثمرين من المؤسسات، لكن «سامبا» قالت في بيان منفصل الأسبوع الماضي إن غالبية الطلبات أتت من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 بالمئة فقط من العروض حتى 28 نوفمبرالماضي.

وجذبت شريحة الأفراد، طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة من عدد الأسهم المعروضة. (وكالات)