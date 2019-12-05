85 مليار درهم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المتوقع أن يؤدي اتباع نهج شامل، بما في ذلك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا المالية، إلى تحسين المناخ؛ لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، مما يعزز المقبولية المصرفية، والوصول إلى التمويل، وتحسين قدرتها التنافسية، والوصول إلى الأسواق بما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات؛ المتمثلة في المزيد من التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتضطلع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدور حيوي في تنويع الاقتصاد، وتعزيز توفير فرص العمل؛ لذلك من المهم تقييم القيود الحالية على قدرة هذه المشروعات؛ للحصول على التمويل في الإمارات، ومبادرات المصرف المركزي؛ الرامية إلى تسهيل فرص الحصول على مزيد من التمويل، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين فضلاً عن الدور المحتمل للتكنولوجيا المالية، وإجراءات المصرف المركزي ذات الأولوية.

بلغ الائتمان المصرفي المقدم لهذا القطاع 85 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يمثل 10.4% من الائتمان لشركات القطاع الخاص، و5.4% من إجمالي الائتمان المقدم من القطاع المصرفي في الدولة. وهذا الأخير على وجه الخصوص أقل بكثير من النسبة المعيارية البالغة 8% في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و18% في الاقتصادات الصاعدة.

وخلال الربع الثالث، انخفض الائتمان بنسبة 11.6% للمشروعات الصغيرة، علاوة على ذلك حصلت المشروعات المتوسطة على ما يربو عن نصف الائتمان المصرفي المخصص لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بينما بلغت حصة الشركات الصغرى نسبة 33%، والشركات متناهية الصغر حوالي 13.4%.