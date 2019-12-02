شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. من يحق إقامة دعوى ضدهم في المخالفات المرتكبة أثناء وبعد اكتتاب مجموعة المعجل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار اللجنة بقبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة.

وحسب بيان على موقع الأمانة فقد صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أمس القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل"الشركة" وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها، وهم:

عادل بن محمد بن حمد المعجل، فهد بن علي بن سعد الرقطان، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، سيك شووي شوونغ (SEK CHOY CHOONG)، عمار بن عدنان بن إبراهيم قدومي، شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركائهم)، بكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير.

وأشار البيان إلى أن المذكورة أسماؤهم كان سبق وان صدر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاربخ 15 أكتوبر 2019، المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م (مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها).

وقد طلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

من يحق لهم إقامة الدعوى وآخر موعد

ويحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها "مرحلة ما بعد الاكتتاب" بتاريخ 2008/07/12م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت (1,034) مليون ريال، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها ، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ويمكن لزوار موقع "أخبار اليوم" ممن يحق لهم إقامة الدعوى الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال هذا الرابط

كما يمكنهم المتابعة والاستفسار عن طلب انضمام لدعوى جماعية​ من خلال هذا الرابط

كما يمكنهم الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الدعوى من خلال هذا الرابط

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