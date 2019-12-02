شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً بعد استيعاب تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلص الجنيه الإسترليني من الخسائر التي سجلها في وقت سابق اليوم وعاود الارتفاع ولو بشكل طفيف أمام الدولار، وذلك بعد استيعاب نتائج استطلاعات للرأي في المملكة المتحدة أظهرت تقدم حزب العمال المعارض على المحافظين.



ويخشى البعض من فوز حزب العمال في الانتخابات العامة المبكرة المزمع انعقادها في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول لعدم تعقد ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي نتيجة وقوف الحزب بزعامة "جيريمي كوربين" حجر عثرة في طريق تنفيذ "بريكست".



أما على الجانب الآخر، فإن فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" يعني إمكانية إنهاء حالة عدم اليقين بشأن "بريكست" خاصة أن "جونسون" تعهد بالخروج في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني حال ضمان المحافظين أغلبية المقاعدة في الانتخابات المرتقبة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2948، وسجل أعلى سعر عند 1.2949 وأقل سعر عند 1.2896.