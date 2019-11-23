لاجارد تحث أوروبا على انتهاج سياسة اقتصادية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة، أمس الجمعة، إلى انتهاج سياسة جديدة في أوروبا؛ لضمان انتعاش الاقتصاد في ظل الأوضاع العالمية الحالية التي تتسم بالغموض على نحو متزايد.

وفي أول خطاب رئيسي لها، قالت الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، إن السياسة النقدية سوف تستمر في دعم الاقتصاد، مؤكدة أهمية زيادة الإنفاق، لاسيما في مجال الاستثمارات.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن لاجارد قولها: «تدعونا التحديات المزدوجة الداخلية والخارجية إلى النظر كأوروبيين في كيفية التعاطي معها في ظل البيئة الجديدة».

وذكرت لاجارد أنها سوف تعلن «في المستقبل القريب» مراجعة للاستراتيجية الرئيسية للبنك، وهي خطوة قد تؤدي إلى رأب الصدع بين صناع القرار داخل المركزي الأوروبي بشأن برنامج التحفيز الاقتصادي الخاص بالرئيس السابق للبنك ماريو دراجي. (د ب أ)