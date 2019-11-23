4 مناطق لوجستية لـ «موانئ دبي العالمية» تسهم بربع ناتج دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

عززت دبي حضورها اللوجستي العالمي بافتتاح المزيد من المناطق الحرة والصناعية المتخصصة، حيث تسهم أربعة مناطق حرة وصناعية بحوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي لدبي في 2018.

بحسب بيانات صادرة عن «موانئ دبي العالمية» تعد المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» و مجمع الصناعات الوطنية «إن آي بي» و«مدينة دبي للمركبات- دي إيه زد» و«مدينة دبي للأقمشة» أهم أربعة مناطق لوجستية وصناعية في إمارة دبي، أسهمت بربع إجمالي الناتج المحلي للإمارة في 2018.

وعلى صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أسهمت المناطق اللوجستية الأربع بنسبة 24% من إجمالي التدفقات خلال العام الماضي 2018، وبلغ إجمالي التجارة عبرها ما قيمته 345 مليار درهم (94 مليار دولار). وتقدر المساحة الإجمالية للمناطق الأربع بحوالي 78 مليون قدم مربعة، وتخدم أكثر من 8600 شركة وعميل، وخلقت أكثر من 144 ألف فرصة عمل دائمة.

وتعد «جافزا» أكبر منطقة حرة في الإمارات ومن بين الأكبر على المستوى العالمي، وهي مقر دائم لحوالي 7500 شركة من 140 دولة، ووفرت فرص عمل لأكثر من 135 ألف نسمة، وتحتضن أغنى 100 شركة من بين 500 شركة عالمية على صعيد الثروات العالمية، وهي موطن لحوالي 350 شركة متخصصة في قطاع اللوجستيات والشحن، ومن بينها 8 شركات من بين أكبر 10 شركات متخصصة في قطاع اللوجستيات عالميا، وهي ممر تجاري ولوجستي لحوالي 3.5 مليار نسمة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، علماً أن حجم التجارة فيها تجاوز 93 مليار دولار.