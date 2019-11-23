ترامب: الصفقة التجارية مع بكين «قريباً جداً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد 4 أيام للنسيان لم تذق فيها طعم النتائج الإيجابية، عادت الأسهم الأمريكية لتسجل ارتفاعاً في مستهل جلسة أمس الجمعة، مدعومة بتصريحات للرئيس دونالد ترامب، قال فيها إن احتمالية إبرام اتفاق تجاري مع الصين «قريب جداً».

وارتفع مؤشر داو جونز 58 نقطة، أو 0.2%، في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.2 % في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ناسداك بنسبة 0.3 %.

قال ترامب، في حديثه لقناة فوكس نيوز، إن واشنطن وبكين «قريبتان جداً» من التوصل إلى اتفاق تجاري، وأن هناك «فرصة جيدة جداً لعقد الصفقة».

جاءت تصريحات ترامب بعد أن قال الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس الجمعة إن بكين ترغب في التوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى «الحرب التجارية مرة أخرى». كما أخبر شي، وفداً تجارياً أمريكياً بأن الصين تتبنى «موقفاً إيجابياً» تجاه المحادثات التجارية.

وارتفعت الأسهم الأمريكية مؤخراً، إلى مستويات قياسية بعد أن قال ترامب الشهر الماضي إن الصين والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق «المرحلة الأولى» الذي سيتم توقيعه في نوفمبر، ومع ذلك، إلا أن المخاوف ارتفعت من جديد بشأن ما يسمى «المرحلة الأولى» من الصفقة في الآونة الأخيرة.

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وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس، أن الصين قد دعت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين إلى بكين لإجراء مزيد من المحادثات، ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم قبول الدعوة أم لا.

وأوروبياً، ارتفعت الأسهم أمس الجمعة، بدعم من التفاؤل التجاري، وذلك بعد نوبة بيع هذا الأسبوع بفعل مخاوف بشأن عدم إبرام اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين قريباً، بينما يستعد المستثمرون لقراءات مؤشر مديري المشتريات من كبرى الاقتصادات الأوروبية.

وبعد أن انخفض لأربع جلسات على التوالي، ارتفع المؤشر القياسي الرئيسي للأسهم الأوروبية 0.4 في المئة. وتصدر المؤشر فايننشال تايمز قائمة الرابحين في الوقت الذي تعافى فيه قطاع التعدين وشركات النفط الكبرى والبنوك من انخفاضات حادة.

وفي بورصة طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية في الوقت الذي زاد فيه إقبال المستثمرين على المخاطرة بفضل تفاؤل حذر إزاء احتمالات توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.32 في المئة إلى 23112.88 نقطة في الوقت الذي حققت فيه شركات التصدير بقطاعي تكنولوجيا المعلومات ومعدات التصنيع مكاسب.