«جولي شيك» تستثمر مئات الملايين في التجارة الإلكترونية بالإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تستثمر شركة «جولي شيك» الصينية المتخصصة في التسوق الإلكتروني مئات ملايين الدراهم في الإمارات، بهدف توسيع أعمالها في قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات والصين في جميع القطاعات، واعتماداً على خبرتها الطويلة في القطاع.

أكد دينس دو، نائب رئيس شركة «جولي شيك» ل«الخليج»، أن دولة الإمارات تتمتع بجميع مقومات النمو في قطاع التجارة الإلكترونية بفعل التشريعات والبنية التحتية التقنية واللوجستية القوية، إضافة إلى قطاع التجارة والتجزئة الأكبر في المنطقة وإفريقيا.

وقال دو: «إن الإمارات تعد نقطة انطلاق مثالية لتعزيز وجود «جولي شيك» في المنطقة وإفريقيا»، مشيراً إلى وجود مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين في قطاع التجارة الإلكترونية، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للصين.

وحول توسع «جولي شيك» المستقبلي في الإمارات والمنطقة أكد دو، أن الشركة تدرس التوسع في الإمارات بصورة مستمرة، إضافة إلى السوق السعودي والخليجي بشكل عام، كما تدرس التوسع في مصر وشمال إفريقيا، لاسيما مع تحسن القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع في تلك الدول التي تحظى بكثافة سكانية عالية جداً.

وقال: «إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع والتطور لعمليات الشركة في المنطقة، عبر ضخ مزيد من الاستثمارات»، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على نقل تجربتها الناجحة إلى دولة الإمارات التي تعد أسرع الأسواق الإقليمية نمواً في قطاع التجارة الإلكترونية.

وأشار دو إلى أن «جولي شيك» أجرت دراسات سوقية لقياس القوة الشرائية في قطاع التجارة الإلكترونية ثبت من خلالها أن متوسط الصفقة الواحدة عبر الموقع يصل إلى نحو 200 درهم، وهو ما يفوق متوسط الصفقة في العديد من الأسواق التي توجد بها الشركة.

وأوضح أن فئة الشباب في الإمارات تمثل الجمهور الأكبر للشركة وللقطاع بشكل عام، كونها الأمهر والأكثر شغفاً بالتقنية والشراء عبر الإنترنت، حيث تحتل الدولة صدارة دول العالم في نسبة انتشار الهواتف الذكية بين السكان؛ الأمر الذي يسهم في ارتفاع معدلات النمو في التسوق عبر الهواتف والأجهزة المحمولة بشكل عام.

وأشار دو، إلى أن شركة «تشجيانج جولي لتقنية المعلومات» تأسست عام 2012، للعمل في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتركز «جولي شيك» عملياتها في المنطقة من خلال مكاتب رئيسية في الإمارات، والسعودية والكويت والبحرين والأردن، كما أن لديها فريقاً للبحث والتطوير في وادي السيليكون الأمريكي.

وأضاف أن منصة «جولي شيك» تعد نقطة الانطلاق لأكثر من 5000 علامة تجارية صينية عالية الجودة، إضافة إلى أكثر من 2000 علامة تجارية دولية وإقليمية في المنطقة، ومن خلال عملها وشراكاتها تدعم الشركة نحو مليون وظيفة عالمياً، فيما يستفيد من المنصة ما يتجاوز 50 مليون شخص في العالم العربي.

ولفت دو، إلى أن الشركة حصلت على استثمار بقيمة 238.5 مليون درهم (65 مليون دولار) عبر اتفاقية استثمار مع مجموعة «42 للحوسبة السحابية» G42 في أبوظبي، والمتخصصة في إدارة البنية التحتية للحوسبة السحابية والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خططها التوسعية في المنطقة، كما حصلت رسمياً على ترخيص مزاولة نشاط الدفع الإلكتروني من مركز دبي للسع المتعددة (DMCC) المتخصص في تجارة السلع والمشاريع لمنصة الدفع الإلكترونية.

وقال دو: «إن منصة «جولي شيك» تشهد نمواً متسارعاً، في عدد المنتجات والسلع المعروضة يصل إلى 100% شهرياً، وذلك نتيجة مباشرة لمشاريع المنصة التوسعية وشراكاتها الناجحة مع مختلف الموردين والعلامات التجارية، بما يسهم في تقديم خدمة استثنائية تتسم بالجودة والسرعة والسهولة والأسعار المنافسة».

القدرة على المنافسة

ورحب دو، بالمنافسة القوية التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، معرباً عن ثقته بقدرة الشركة على المنافسة في هذا السوق عبر التنوع في البضائع التي يتجاوز عددها حالياً 5 ملايين منتج وسلعة، إضافة إلى فتح منصة «جولي شيك» للتجار في الإمارات والسعودية، حيث تستهدف الوصول إلى نحو 4000 آلاف تاجر في البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة. وأكد دو، أن البضائع المباعة عبر «جولي شيك» تخضع لمعايير صارمة من حيث الجودة واستبعاد البضائع المقلدة، عبر خضوعها لفحص فريق كبير للمنتجات والتدقيق على التجار العارضين عبر المنصة، وسرعة التواصل مع المتسوقين والاستماع لشكواهم. وقال دو: «إن بناء الثقة في قطاع التسوق الإلكتروني يجب أن تكون عملية مستمرة ومتطورة، لاسيما في ما يتعلق بشفافية العروض وجودة المنتج والخدمة التي تشمل عملية التوصيل السريع، وتسهيل عملية الدفع، حيث يعد الدفع النقدي أحد أكبر التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في المنطقة، مقارنة بالدفع في الصين الذي يتم رقمياً بشكل كامل وسلس».

وأشار دو إلى أن «جولي شيك» تقدم 3 مستويات للتسوق عبر منصتها تلبي رغبات المتسوقين، مشيراً إلى أن تخفيض سعر المنتج لا يعد عاملاً حاسماً في استقطاب المتسوقين، وإنما جودته وتوافره وتوصيله بالسرعة المطلوبة.



«جمعة جولي» مستمرة طوال نوفمبر

في إطار موسم التسوق المعروف ب«الجمعة البيضاء» قال دينس دو، نائب رئيس «جولي شيك»، إن الشركة تعطيه اسم «جمعة جولي»، وتركز فيه على أفضلية العروض والأسعار التنافسية بشكل غير مسبوق، حيث أعلنت الشركة أن الموسم سيستمر طوال شهر نوفمبر الجاري، وليس لأيام محددة فقط، واعدة مستخدميها بأفضل الأسعار حتى إن وجدوا نفس المنتج بسعر أفضل على منصة أخرى ستقوم الشركة بإرجاع المبلغ المدفوع لهم، وهو من منطلق ثقة المنصة بأفضل تنافسية منتجاتها بأسعار حصرية خلال هذا المهرجان المستمر طوال شهر.

ودشنت شركة جولي شيك بالتزامن مع فعاليات «الجمعة البيضاء» أو «البلاك فرايدي» في 29 أكتوبر الجاري، «جمعة جولي» في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمتد طوال شهر نوفمبر الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها لمنصة تسوق إلكترونية.

وتتضمن فعاليات «جمعة جولي» عروضاً حصرية وخصومات استثنائية تصل إلى 80%، وتشمل العروض كافة السلع والمنتجات على المنصة؛ وأبرزها: الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملابس ومنتجات العناية الشخصية والتجميل والإكسسوارات وغيرها من السلع الحصرية التي أعدت خصيصاً للبيع خلال الشهر الجاري.

وتشمل فعاليات «جمعة جولي» كوبونات هدايا مجانية، تحت شعار: «سعر مضمون وجودة عالية»؛ حيث توفر الشركة للعملاء إمكانية إعادة السلع والمنتجات بشكل فوري في حال وجود سعر بيع أفضل سواء عبر منصات التجارة الإلكترونية أو المحال التقليدية؛ وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة لتوسيع شبكة الشركة عالمياً سواء على مستوى الشركاء أو المستخدمين، وتوفير منتجات متنوعة وحصرية ذات جودة عالية للعملاء في الخليج، وتعزيز مصداقية العروض الحصرية، والتواصل المباشر مع المستخدمين بدون حواجز وبشكل مباشر ولحظي.