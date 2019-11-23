الإنذار والتنبؤ في إنفينيتي QX50

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاقاً من إدراكها لما يبحث عنه السائقون ومشترو السيارات عندما يتعلق الأمر بميزات السلامة، تقوم العربية للسيارات؛ (شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والموزع الحصري لشركة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية)، بتسليط الضوء على الخصائص المتقدمة، التي يمتاز بها طراز QX50؛ لتضمن الراحة والطمأنينة للسائقين والركاب.

ومن خلال تركيزها على الابتكار الموجه لسلامة الإنسان وراحته، فقد تم تصميم هذا الطراز؛ لمساعدة السائقين على رؤية المزيد، والاستجابة الأسرع، وزيادة متعة القيادة حتى في الظروف الصعبة.

وعندما يكون السائق خلف عجلة القيادة في QX50، سيشعر على الفور أنه على تواصل دائم مع السيارة؛ من خلال نظام الإنذار والتنبؤ بالتصادم الأمامي ونظام التنبيه والتدخل من مخاطر النقطة العمياء؛ لتتيح له درجة أعلى من الإلمام بظروف الطريق، عن طريق أجهزة الاستشعار المستخدمة؛ حيث يمكنها رصد حركة سيارتين أمامها، وتنبيه السائق في حال وجود انخفاض مفاجئ في السرعة، والاستفادة من المحيط الأوسع، ومساعدته على الاستجابة، وربما تجنب الاصطدام مع أي شيء أو شخص آخر.