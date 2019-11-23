اتهام صيني بالتجسس الصناعي في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس أنه تم توجيه تهمة التجسس الصناعي وسرقة أسرار تجارية إلى مواطن صيني كان يعمل موظفاً في مجموعة مونسانتو.

وبحسب بيان الوزارة، كان هايتاو شيانج (42 عاماً) موظفاً في مجموعة مونسانتو الزراعية الأمريكية العملاقة، وفرعها «ذي كلايمت كوربوريشن» بين عامي 2008 و2017.

وألقي القبض عليه في يونيو/ حزيران 2017 في أحد المطارات، وبحوزته تذكرة سفر إلى الصين وبرامج كان يعمل عليها.

وقال نائب وزير العدل المكلف مسائل الأمن القومي الأمريكي جون ديميرز: إن توجيه هذا الاتهام يُشكل «مثالاً آخر على استخدام الحكومة الصينية برامج من أجل تشجيع الموظفين على سرقة الملكية الفكرية (العائدة إلى) أرباب عملهم الأمريكيين».