شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستقر سلبياً بعد بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات ضعيفة ومع متابعة المستثمرين للتطورات على الصعيد التجاري بين واشنطن وبكين.



وأظهرت بيانات حكومية تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية الأسترالي إلى 49.9 نقطة في الشهر الماضي من خمسين نقطة في القراءة السابقة، بينما تباطأ القطاع الخدمي إلى 49.1 نقطة من 50.1 نقطة.

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وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يتوقع في وقت قريب جدا التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين.



وأشار نظيره الصيني "شي جين بينج" إلى أن بلاده تتعاون مع واشنطن للتوصل إلى الاتفاق التجاري، وأن بكين مستعدة للرد لو دعت الضرورة، وهذا في ظل تهديدات "ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية ضد الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لو لم توقع على الاتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش عند 0.6785، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6804 وأقل سعر عند 0.678.