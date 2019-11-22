شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط 0.35% والان نبدء بالتفاصيل

تراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أمس بقيمة 22 سنتا أو نسبة 0.35 % إلى 62.18 دولار أمريكي. وانخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 سنتا أو نسبة 0.35 % إلى 56.81 دولار أمريكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط 0.35% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.