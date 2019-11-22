«لوي فيتون» ترفع عرض الاستحواذ على «تيفاني»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرحت مصادر مطلعة بأن شركتي «إل.في.إم.إتش» الفرنسية و«تيفاني» الأمريكية بدأتا محادثات بعدما زادت الشركة الفرنسية، المالكة للعلامة التجارية «لوي فيتون»، عرضها للاستحواذ على الشركة الأمريكية للمجوهرات، وذلك في مسعى لاقتناص أكبر صفقة استحواذ في مجال صناعة السلع الفاخرة.

ونقلت «بلومبيرج» عن المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن المقترح المعدل يقدر سعر السهم ب130 دولاراً. ولفتت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.وتسعى «إل.في.إم.إتش» إلى إقناع تيفاني بعرض بقيمة 15.7 مليار دولار، بعد عرض سابق قدمته الشهر الماضي وقدر السهم ب120 دولاراً .وعلى مدار أكثر من ثلاثة أسابيع جرى التداول على أسهم تيفاني عند مستوى أعلى من السعر الذي كان تم اقتراحه في البداية.(د ب أ)