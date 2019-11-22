غرفة الفجيرة تتعرف إلى جهود الشرطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد الشيخ سعيد بن سرور بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والتعاون القائم بين الغرفة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة في كل ما من شأنه خدمة أصحاب الأعمال ومجتمع الإمارة. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة أمس، اللواء محمد أحمد بن غانم، القائد العام لشرطة الفجيرة، بحضور أعضاء لجنة التجارة المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة وعدد من ضباط الشرطة.

وأثنى الشيخ سعيد الشرقي على ما تقوم به شرطة الفجيرة من جهود لحفظ الأمن والاستقرار في الإمارة، ما يسهم في خدمة أصحاب الأعمال والمستثمرين ويحقق مصالح الأطراف كافة، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الغرفة وشرطة الفجيرة، لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وكان اللقاء بحث الأجندة ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في توفير كل الإمكانات التي تعنى بخدمة أعمال ومصالح أصحاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة وتأمينها، كما اطلعت الغرفة على الخطة الأمنية التي نفذتها شرطة الفجيرة، عبر تركيب 40 ألف كاميرا للمراقبة بالإمارة.