24.5 مليار درهم عقود «سند» لتقنيات الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” و(وام)

بلغ إجمالي عقود شركة سند لتقنيات الطيران منذ بداية العام 2019 حتى مشاركتها في«معرض دبي الدولي للطيران 2019» 24.5 مليار درهم.

وقال منصور جناحي الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران، إن العام 2019 مهم في مسيرة شركة سند لتقنيات الطيران حيث وقعت عقدين الأول في معرض باريس للطيران بقيمة 24 مليار درهم وهو الأكبر في تاريخ الشركة ويستمر لمدة 9 سنوات ما يعكس ثقة كبرى شركات صناعة المحركات العالمية في «سند لتقنيات الطيران».

تطرق منصور جناحي إلى خطة التحول الرقمي في الشركة التي تستهدف الجاهزية التامة للمستقبل عبر خطة استراتيجية واضحة ومن خلال التعاون مع الجامعات الوطنية إضافة إلى وجود فريق تابع للشركة متخصص بالبحث والتطوير.. لافتاً إلى أن الشركة لديها 7 مشاريع حالياً في هذا المجال سعياً لأن تكون «سند» أفضل شركة صيانة محركات عالمياً ومصدر التكنولوجيا والمعرفة لدول العالم.

التحول الرقميمن جهة أخرى أعلنت «سند لتقنيات الطيران»، الشركة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن إطلاقها لاستراتيجيتها للتحول الرقمي عبر تبنيها لمجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الفريدة، في إطار حرصها المتواصل على توفير أرقى وأحدث الخدمات لعملائها وشركائها والتزامها بخفض الزمن اللازم لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات في منشآتها المتطورة في أبوظبي.

وأعلنت «سند لتقنيات الطيران»، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «أس أيه بي»، الألمانية العاملة في مجال البرمجيات المتخصصة بإدارة الأعمال والمؤسسات، لتوظيف التقنيات الرقمية لأتمتة العديد من عمليات صيانة محركات الطائرات. وتأتي خطوة الاستفادة من خبرات «إس إيه بي» في إطار استراتيجية «سند لتقنيات الطيران» للتحول الرقمي، والهادفة إلى رفع مستوى كفاءة عمليات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات في الشركة.

وتأتي مذكرة التفاهم كإضافة جديدة لجهود «سند لتقنيات الطيران» في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك تقنيات تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) من خلال استخدام الرقاقات الإلكترونية التي يتم تثبيتها على أجزاء المحركات لضمان سهولة تتبع حركتها داخل منشأة الصيانة، ونظام الأوامر الصوتية الذي يمكن الفنيين من تسجيل ملاحظاتهم وتشخيصهم للأعطال شفهياً دون حاجة لإدخال البيانات يدوياً، وتقنية الآلات الذكية، وتقنية سلسلة الكتل أو ما يعرف «بالبلوك تشين»، وهي عبارة عن دفتر حسابات رقمي يوفر وسيلة آمنة لإجراء وتسجيل المعاملات والاتفاقات والعقود مما يسرع كافة الإجراءات مع العملاء والشركاء.

هانيويل الصوتي

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وقامت «سند لتقنيات الطيران» خلال العامين الماضيين بتوظيف نظام «هانيويل الصوتي» للفحص والصيانة الذي يتميز بقدرات متطورة تسمح بتمييز الأوامر الصوتية، وتمكِّن الفنيين من تسجيل ملاحظاتهم وتشخيصهم للأعطال شفهياً دون حاجة لإدخال البيانات يدوياً، ما يساهم في تنفيذ عمليات وبرامج صيانة محركات الطائرات بقدرة عالية عن طريق الحد من استخدام الوثائق الورقية وزيادة الكفاءة التشغيلية. كما قامت بتوظيف تقنية الآلات الذكية من شركة «أطلس كوبكو» لموازنة عزم الدوران أثناء شد براغي محركات الطائرات وفق عزم دوران محدد آلياً بشكل مسبق مما لا يسمح بتجاوز حد العزم أو بالتقليل منه. ومن المتوقع أن يساهم تبنّي «سند لتقنيات الطيران» لهذه التقنيات المتطورة في تخفيض الزمن اللازم لتوفير خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات بنسبة 15%. مما يخفض الزمن اللازم لتنفيذ هذه الخدمات بمقدار ثلاثة أيام بالنسبة لمهمات الصيانة السريعة، وإلى ما يقارب 10 أيام بالنسبة لأعمال الصيانة الشاملة.

خفض وقت الصيانة

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران: يعتبر خفض الوقت اللازم لصيانة محركات الطائرات من أهم المميزات التنافسية في هذا القطاع لارتباطه بشكل مباشر بخفض كلفة عمليات شركات الطيران وشركات صناعة المحركات، وقد ازدادت فرص خفض هذا الوقت مع دخولنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وتتميز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي نوظفها في شركة «سند لتقنيات الطيران» بكفاءتها العالية وتقنياتها المبتكرة التي تسخّر أحدث التطورات في عالم الأنظمة الرقمية.

وقال ستيف تزيكاكيس، رئيس شركة SAP لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يوضح التحول الرقمي الذي تسعى شركة سند لتقنيات الطيران إلى تحقيقه عبر شراكتها معنا الفرص الكبيرة التي يمكن للمؤسسات الذكية في قطاعات صناعة الطيران الاستفادة منها من خلال توظيف الابتكارات التكنولوجية لتحسين عملياتها وخفض تكاليفها وتوفير أفضل الخدمات لشركائها وعملائها. ونسعى إلى تبادل أفضل الممارسات العالمية مع شركة سند لتقنيات الطيران لدعم خطط نموها وقدرتها التنافسية على المدى الطويل بما يحقق أهداف رؤية أبوظبي 2030 وخصوصاً تلك المتعلقة بتكريس موقع الإمارة كمركز عالمي موثوق لقطاع صناعة الطيران. ويعتبر توظيف حلول الثورة الصناعية الرابعة مكوناً أساسياً ضمن استراتيجية «سند لتقنيات الطيران» لتحقيق الريادة العالمية في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات. وتعمل الشركة حالياً على دراسة توظيف المزيد من التقنيات المتطورة في إطار هذه الاستراتيجية.