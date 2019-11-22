شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على ارتفاع مدعومة بتحسن الطلب المحلي والعالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات الخميس وأغلقت الجلسة في بورصة "شيكاغو" على مكاسب مدعومة بوجود إشارات على تحسن الطلب المحل والصادرات الأمريكية.



يأتي ذلك رغم عدم اليقين المحيط بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والشكوك في إمكانية التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد بزيادة الرسوم الجمركية ضد الصين إذا لم توقع على الاتفاق التجاري المرحلي، وأكد على أن بكين لم تقدم الامتيازات التي ترضيه.

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ورغم هذه التصريحات، أفاد مسؤولون بوزارة التجارة الصينية الخميس بأن بكين راغبة في التعاون مع الولايات المتحدة لحل المشكلات الرئيسية.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن صادراتها من الذرة بلغت الأسبوع الماضي 788 ألف طن بزيادة نسبتها 49%، كما أكدت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع الطلب المحلي على الذرة من جانب مصافي تكرير الطاقة للأسبوع الثامن على التوالي لاستخدامه في تصنيع الوقود الحيوي.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5% إلى 3.68 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.69 دولار وأقل سعر عند 3.66 دولار.