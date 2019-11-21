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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على تراجع رغم استمرار المخاوف بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم على الرغم من عزوف المستثمرين عن الأسهم والدولار والمخاوف بشأن المفاوضات التجارية والتي كان من المفترض أن تدعم الطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن.
وتراقب الأسواق عن كثب تداعيات التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والتي هدد من خلالها الصين بزيادة الرسوم الجمركية ضد صادرتها للولايات المتحدة إلى لم توقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مشيرا إلى أن بكين لم تقدم امتيازات مرضية لإدارته.
واستوعبت الأسواق ما جاء في محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي أمس والذي اكد استعداد الأعضاء للانتظار وعدمم تغيير السياسة النقدية إلى حين تقييم أثر قرارات خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام على الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.
وفي نهاية التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 17.065 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر في الجلسة عند 17.17 دولار وأقل سعر عند 17.01 دولار.
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