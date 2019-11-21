شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستمر بالتذبذب – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الين حول مستوى 108.40، وأجرى محاولة لكسره يوم أمس لكنه تمكّن من الثبات فوقه، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 للتحرر من الضغط السلبي والاندفاع نحو هدفنا الإيجابي الأول عند 109.33.

الثبات فوق 108.40 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 110.50 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد