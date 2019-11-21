5009 رخص تجارية جديدة خلال الربع الثالث في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أظهرت نتائج حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري إقبالاً كبيراً على النشاطين التجاري والحرفي وتجاوز إجمالي نسبة نمو الرخص الجديدة خلال نفس الفترة 105% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في تقرير حركة النشاط التجاري لإمارة أبوظبي للربع الثالث لعام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن الدائرة أصدرت 5,009 رخص اقتصادية جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة نمو تجاوزت 105% مقارنة ب 2,435 رخصة تجارية في الفترة ذاتها من العام 2018.

أكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن نمو إصدار الرخص الجديدة بنسبة 105% يعد نتاجاً للجهود والمبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخراً ومن أهمها الرخصة الفورية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21» بالإضافة إلى الرخصة المزدوجة التي تتيح لشركات المناطق الحرة مزاولة نشاطها على مستوى الإمارة وكذلك التجديد التلقائي للرخص الاقتصادية.

وجاء في التقرير أن إجمالي عدد الرخص التي تم تجديدها خلال الربع الثالث 2019 وصل إلى 19,485 رخصة بنمو يفوق 5% مقارنة ب 18,537 رخصة تم تجديدها خلال الفترة نفسها من العام الماضي فيما تم تعديل نشاط 8,886 رخصة بزيادة نسبتها 32.5% مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي والتي بلغت 6,705 معدلة تم إصدار 3,891 تصريحاً وإعلاناً خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة نمو سجلت 2.17% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 حيث بلغت 3,808 إعلانات وتصاريح.

تعزيز تنافسية أبوظبي

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وأوضح راشد البلوشي أن هذه البيانات الإيجابية تجسد وبشكل واقعي المساعي الحثيثة والجهود التي تقوم بها الدائرة لتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي كبيئة حاضنة للاستثمار والتجارة باعتبارها تمتلك اقتصاداً حيوياً ومرناً يتمتع بكافة مقومات الريادة المشجعة والواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وبحسب التقرير توزعت الرخص الجديدة على القطاعات التجارية والحرفية والزراعية والسياحية والصناعية والمهنية، حيث وصلت الرخص التجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 5,009 رخص منها 110 رخص حرفية بنمو فاق 103% فيما حققت الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية نمواً بنسبة 175% فيما سجلت الرخص الصناعية الجديدة نمواً بنسبة 61%، والرخص المهنية الجديدة نمواً يفوق 33%.

وبحسب الأشكال القانونية للرخص الجديدة سجل نوع المؤسسة الفردية 3,483 رخصة خلال الربع الثالث من العام الجاري بزيادة نسبتها 143 % بعد أن كان 1,431 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، تلاها على التوالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعدد 667 رخصة وبنسبة نمو بلغت 68 % ثم شركة الشخص الواحد التي ارتفعت إلى 328 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2019 بعد أن سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 195 رخصة.

الرخص المجددة

وذكر تقرير اقتصادية أبوظبي أن عدد الرخص التجارية التي تم تجديدها خلال الربع الثالث من العام الجاري وصل إلى 15,313 رخصة استحوذت فيها الرخص الحرفية على 2,979 رخصة، في حين وصلت الرخص السياحية إلى 418 رخصة والصناعية إلى 286 رخصة والمهنية إلى 460.

وقامت الدائرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بإصدار 7413 رخصة تاجر أبوظبي و1223 رخصة فورية و114 رخصة مزدوجة و1221 للمتاجرة الإلكترونية، الأمر الذي يؤكد مدى الإقبال الشديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على تأسيس أعمال ضمن هذه الأنواع من الرخص التي تتميز بالمرونة وسهولة إجراءاتها والسرعة في إصدارها.