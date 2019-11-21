مشروع طموح يحوّل شارع الشيخ زايد إلى واحة خضراء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن إن»، إن شارع الشيخ زايد يعتبر الشريان الرئيسي في دبي، حيث يتكون من 14 حارة، تمتد بطول المدينة، إلا أن هناك اقتراحاً جديداً طموحاً في تحويل الشارع إلى «غرفة معيشة حضرية»، تستبدل فيها الازدحامات المرورية بواحة خضراء للمشاة. وحصل المشروع الذي يحمل عنوان «إكس سبيس» للمهندسَين المعماريين معاذ أبوزيد وديما فرج، على جائزة مهرجان العمارة العالمية في فئة المدن الذكية، وهي الجائزة التي تكرم أكثر المفاهيم المعمارية تطوراً في العالم.

وقال معاذ أبوزيد إن المشروع مستوحى من رؤية الكثبان الرملية وهي تتوغل في شوارع دبي. وتتضمن خطة أبوزيد تشييد طابقين بطول كيلومتر، بحيث يكون الطابق الأول مخصص لحدائق وأشجار ومساحات مفتوحة، في حين سيحوي الطابق الثاني مرافق ترفيهية مثل المقاهي والصالات الرياضية. وسيتم تصميم المنطقة لاستخدامات راكبي الدراجات الهوائية والمشاة بدلاً من السيارات، حيث سيمرون عبر نفق تحت مستوى الحديقة.

وقد تستفيد حكومة دبي من مثل هذه المشاريع لتحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة، حيث تهدف إلى توليد 75% من الطاقة من خلال مصادر نظيفة بحلول عام 2050.