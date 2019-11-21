«أدنوك» تطبق أحدث التقنيات في مفهوم النفط والغاز 4.0

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن شراكة مع «هانيويل»، لتطبيق أحد أكبر مشاريع الصيانة التنبؤية في قطاع النفط والغاز. وبموجب شروط الاتفاقية، التي تستمر لمدة 10 سنوات، تستفيد «أدنوك» من منصة التحليلات التنبؤية الحديثة لشركة «هانيويل» لرصد وتحليل كفاءة أصولها وسلامتها ورفع فعاليتها إلى أقصى حد، وذلك في مختلف عملياتها التي تشمل الاستكشاف والتطوير والإنتاج والمعالجة والتكرير والتصنيع.

وتستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتوأمة الرقمية لرصد الأصول وكفاءتها وتحليل البيانات، ومن ثم التنبؤ بالأعطال قبل حصولها وتجنب احتمالية توقف المعدات بشكل مفاجئ، وبالتالي تقليل فترات صيانة المعدات غير المخطط لها، وزيادة الموثوقية والأمان وتمكين «أدنوك»من التوفير على صعيد التكاليف.

ويعد مشروع الصيانة التنبؤية في «أدنوك»: جزءاً من برنامج التحليلات والتشخيصات المركزية (CPAD ) الذي يدعم استراتيجيتها للنمو الذكي 2030 ويساهم في الوصول إلى تطبيق مفهوم «النفط والغاز 4.0»، وذلك عن طريق تحقيق نقلة نوعية في عمليات الشركة لزيادة القيمة من كل برميل نفط تنتجه مع توفير أكبر عوائد ممكنة لدولة الإمارات.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «في ضوء المتغيرات والتطورات السريعة التي يشهدها قطاع النفط والغاز، تواصل «أدنوك» تطبيق أحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة الجديدة لتعزيز الكفاءة والارتقاء بالأداء وخلق عوائد مستدامة. وفي هذا الإطار، يعتبر مشروع «أدنوك» للصيانة التنبؤية في غاية الأهمية لأنه يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويطبقها على نطاق كبير ما يجعله إنجازاً مهماً على مستوى القطاع. وتميزت إجراءات المناقصة لهذا المشروع بتنافسية شديدة، وتم اختيار «هانيويل» شريكاً استراتيجياً في هذا المشروع لتوفير أحدث التقنيات في مجال الصيانة التنبؤية».

وقال داريوس أدامسزيك، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «هانيويل»: فخورون بالشراكة مع «أدنوك» التي تقود التحول نحو مفهوم النفط والغاز 4.0 وتطبق مفهوم إنترنت الأشياء على نطاق صناعي. توفر حلولنا المؤسسية لقادة الأعمال رؤى وقراءات ذكية تساعدهم على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، وذلك لتمكينهم من تركيز طاقاتهم ومواردهم في مجال الابتكار وتحقيق أفضل النتائج، ونحن على ثقة بأن أدنوك ستحصد نتائج مماثلة بتطبيق هذه التقنية المتطورة.

ومن خلال المراقبة المباشرة للمعدات ونماذج التوأمة الرقمية وتحليلات التعلم الآلي، سيتمكن المشغلون وموظفو الصيانة في «أدنوك» من تحديد المشاكل الفنية والأعطال في وقت مبكر، والانتقال من مفهوم الصيانة الدورية أو المدفوعة بحدوث الأخطاء إلى نهج الصيانة التنبؤية.