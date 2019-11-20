دبـي ثانـي أكبـر مركـز للخدمـات الماليـة الإسلاميـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



يُتوقع أن يزيد الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة بحسب تقرير «تطوّر إدارة الثروات في عالم الخدمات المالية الإسلامية 2019» الذي أصدرته جيرسي فاينانس بالتعاون مع «هابيس».

ويُظهر التقرير أنّ المروّجين لإدارة الثروات الإسلامية، سواء أكانوا مزوّدين لهذه الخدمة أو منظمين لها، يستعدون لتقديم مجموعة أكبر من منتجات وحلول إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة لقاعدة عملاء تكوّن ثروات خاصة بمعدلات لافتة. ويساهم الاستثمار المسؤول اجتماعياً والمنتجات التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وإدارية في ازدياد الطلب على منتجات وحلول إدارة الثروات الإسلامية.

وإزاء الطلب المتزايد، دعا التقرير إلى اعتماد «هيكليات أفضل وإدارة ملائمة». في هذا الإطار، تشكّل مراكز الخدمات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط ودبي والبحرين أمثلة عن المناطق التي تعمل على تعزيز ثقة العميل بها وتواصل تحسين إطار عملها التنظيميّ ومبادراتها في الأسواق من أجل التنافس على المراكز الأولى. يشار إلى أنّ ماليزيا تتصدر اليوم التصنيفات كأكبر مركز خدمات مالية إسلامية وتتبعها دبي في المركز الثاني وجيرسي في المركز الثالث.