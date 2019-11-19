ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، ارتفاع طفيف بقيمة جنيه واحد فقط فى التعاملات المسائية، عقب صعود الأسعار قرابة 5 جنيهات صباح اليوم، ليصبح اجمالى صعود أسعار الذهب فى مصر اليوم 6 جنيهات وسجلت سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 661 جنيها للجرام، بدون إضافة مصنعية، والتى تختلف بصور كبيرة من تاجر إلى أخر ومن شركة مصنعة إلى اخرى. أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 سجل 566 جنيها للجرام عيار 21 سجل 661 جنيها للجرام Advertisements عيار 24 سجل 756 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5288 جنيها أوقية الذهب 1475 دولار. وسجلت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ عالميا بنسبة 0.26 %، إذ سجلت أوقية الذهب 1475 دولارا، محققة ارتفاعات متتالية بعد أن سجلت أمس 1465 دولار.

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