شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تعلن بدء تداول أسهم "ريدان الغذائية" فى البورصة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة ريدان الغذائية فى السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجارى، بالرمز 6012 فى قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومى لسعر السهم 10%.

وكانت السوق المالية السعودية (تداول)، قد وافقت على طلب شركة ريدان الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

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وكانت السوق المالية السعودية-تداول، قد أعلنت عن موافقتها على طلب شركة الكثيرى القابضة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 45.2 مليون ريال سعودى، بعدد أسهم 4.5 مليون سهم، ولذا قررت إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من جلسة غداً الثلاثاء، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن 5 جلسات تداول.