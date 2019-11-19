شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تعلن بدء تداول أسهم "ريدان الغذائية" فى البورصة السعودية والان مع تفاصيل الخبر
وكانت السوق المالية السعودية (تداول)، قد وافقت على طلب شركة ريدان الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
وكانت السوق المالية السعودية-تداول، قد أعلنت عن موافقتها على طلب شركة الكثيرى القابضة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 45.2 مليون ريال سعودى، بعدد أسهم 4.5 مليون سهم، ولذا قررت إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من جلسة غداً الثلاثاء، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن 5 جلسات تداول.
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