شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافسة السعودية تقرر عدم ممانعة استحواذ "أوبر" على "كريم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا بنتائج الدراسة الشاملة التي أجرتها لتقييم طلب التركز الاقتصادي المقدم من شركة أوبر للاستحواذ على شركة كريم.

وقررت الهيئة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، عدم الممانعة من إتمام عملية استحواذ شركة "أوبر تكنولوجيز اينك" على شركة "كريم اينك"؛ بعد إجراء دراسة شاملة، مع فرض اشتراطات والتزامات محددة على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ.

ومن المقرر أن ينتج من إتمام صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم داخل المملكة كياناً واحداً، مع استمرار العلامتين التجاريتين في العمل بشكل منفصل في المستقبل المنظور.

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وجاءت الدراسة بناء على مهام واختصاصات الهيئة في المملكة العربية السعودية في إنفاذ نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، في 12 سبتمبر الماضي، عن تقدم شركة أوبر تكنولجيز إينك وشركة كريم إينك بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال استحواذ أوبر على كريم.

وتوصلت كل من شركتي أوبر وكريم، في مارس الماضي، إلى اتفاقية ستستحوذ بموجبها أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي تتكون من 1.7 مليار دولار أمريكي من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً.