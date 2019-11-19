شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في السعودية يتراجع للشهر التاسع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين السعوديين تراجعت في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وذلك للشهر التاسع على التوالي.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بعد انخفاض أشد بلغ 0.7% على أساس سنوي في سبتمبر2019، بحسب وكالة رويترز.

وكشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر قد سجَّل ارتفاعًا بلغت نسبته (0.2%) حيث بلغ (106.5) نقطة ارتفاعًا من (106.3) نقطة في شهر سبتمبر 2019م.

Advertisements

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها ثمانيةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، هي: قسم السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.6%)، وقسم الصحة بنسبة (0.5%)، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2%)، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.2%)، وقسم التبغ بنسبة (0.1%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.1%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.1%)، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (0.1%).

من جانب آخر سجَّل ثلاثةٌ من الأقسام الرئيسية للمؤشر انخفاضًا، هي: قسم النقل بنسبة (0.5%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.4%)، وقسم الاتصالات بنسبة (0.2%)، فيما لم يسجِّل قسم التعليم أيَّ تغير نسبي يُذْكر.

وكان تقرير لموقع "أخبار اليوم" قد رصد في وقت سابق تسجيل معدل التضخم بالسعودية معدلا بالسالب في شهر أغسطس وللشهر الثامن على التوالي، حيث بلغ معدله -1.12%، وبلغ -1.4% في كل من يوليو ويونيو، بينما كان في مايو عند -1.5% وفي أبريل عند -1.9%، وفي مارس عند -2.1%، وفي فبراير -2.2%، وفي يناير -1.9%، في كان وفي ديسمبر 2018 بالموجب وعند 2.5%.

وفي الموزانة العام للمملكة لعام 2020 تــم تحديــث تقديــرات التضخــم للعــام 2019 والمدي المتوسط في ضوء أحــدث نتائــج مؤشــر الرقــم القياســي لأســعار المســتهلك حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر، حيــث يلاحظ تلاشــي الأثــر المرتبــط بتطبيــق بعــض الإصلاحــات الاقتصاديــة خلال العــام الماضــي كضريبــة القيمــة المضافــة وتصحيــح أســعار الطاقــة. بالإضافــة إلــى الانخفــاض الملحــوظ في مؤشــر مجموعــة الإيجــار المدفــوع للســكن التــي تشــكل 22.1% من إجمالي المؤشر.