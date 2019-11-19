شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية ل 2.6 مليار دولار أول 9 أشهر من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية حققت 2.6 مليار دولار امريكى خلال الاشهر التسع الاولى من عام 2019 بنسبة نمو قدرها 9.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب بيان للمجلس، بلغت صادرات شهر سبتمبر 2019 حوالى 300 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% عن صادرت نفس الشهر لعام 2018، هذ ومازال شهر مارس هو أعلى شهور العام الجارى بقيثمة صادرات بلغت 335 مليون دولار.

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وعلى الصعيد الدولى والاقليمى شهدت الصادرات إلى الدول العربية نسبة نمو بلغت 12% بقيمة 1.4 مليار دولارتمثل نسبة 55% من إجمالى قيمة الصادرات الغذائية، كما بلغت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبى 350 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 7% وتمثل 14% من إجمالى الصادرات، وبلغت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية 307 مليون دولار محققة نسبة نحو 6% وتمثل نسبة 12% من إجمالى الصادرات، وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية 138 مليون دولار محققة نسبة نمو بلغت 31% تمثل نسبة 4% من إجمالى الصادرات مقارنة بالاشهر التسع الاولى من عام 2018.

وفيما يخص السلع التصديرية تصدرت صادرات المخاليط العطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية قيمة الصادرات خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2019 بقيمة بلغت 282 مليون دولار بنسبة نمو 15%، يليها منتجات المطاحن والدقيق بقيمة 200 مليون دولار محققة نسبة نمو بلغت 64%، الفراولة المجمدة 131 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 22%، الشيكولاته بقيمة 126 مليون دولار ونسبة نمو قدرها 62%، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 122 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 50%، جبن مطبوخ بقيمة 110 ملايين دولار، سكر بقيمة 109 ملايين دولار، زيوت طعام بقيمة 93 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 87 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بقيمة 86 مليون دولار، عصائر بقيمة 73 مليون دولار، تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 70 مليون دولار، بذور وأثمار زيتية بقيمة 62 مليون دولار، بطاطس مجمدة بقيمة 60 مليون دولار،.... وغيرها من المنتجات الغذائية.

هذا ويعمل المجلس جاهدًا على تنمية الصادرات الغذائية المصرية من خلال خطة للتسويق الدولى تشمل المشاركة فى عدد من المعارض الدولية الكبرى فى مجال الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ترتيب بعثات تجارية إلى بعض الدول الافريقية والعربية الهامة والتى سوف يعلن عنها خلال الفترة المقبلة، وكذا التركيز على تطوير سلسلة القيمة فى المنتجات ذات الأصل الزراعى ودعم أنشطة سلامة الغذاء بمصانع الشركات أعضاء المجلس بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى جهود المجلس الداعمة لمعرض Food Africa المتخصص فى الأغذية المصنعة والمقرر انعقاده خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2019 والعمل على دعوة عدد كبير من المستوردين الدوليين المتخصصين فى مجال الأغذية حيث من المستهدف مشاركة 500 مستورد دولى.