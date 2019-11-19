شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: إصدار السجل والتراخيص من فرع الهيئة فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر فرع الهيئة الجديد بالغردقة لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين بمحافظة البحر الاحمر حيث تفقد منظومة العمل بالفرع والية التعامل مع المستثمرين.

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وقال غازى، إن الفرع الجديد والمقام داخل مركز معلومات شبكات المرافق يأتى فى إطار خطة الهيئة للامركزية فى تقديم خدماتها حيث تم افتتاحه بالتعاون مع المحافظة، مما سيسهم فى تخفيف معاناة المستثمر الصناعى والتمتع بالخدمة داخل المحافظة بدلا من التوجه للقاهرة كما سيقوم الفرع نيابة عن المستثمر بإنهاء الاجراءات التى تستلزم التوجه للمقر الرئيسي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الفرع سيقوم باصدار السجل الصناعى وتراخيص التشغيل للمستثمرين بالمجمع الصناعى الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغردقة فضلا عن المناطق الحرفية فى كل من راس غارب والقصير وسفاجا، كاشفا أنه قبل نهاية العام سيتم افتتاح 3 فروع جديدة فى كل من بورسعيد وبنى سويف والوادى الجديد ليصل عدد الفروع والمكاتب الاقليمية إلى 29 لتغطى محافظات مصر بالكامل.