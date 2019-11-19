شكرا لقرائتكم خبر عن "أنعام القابضة" تُعلن الغاء مذكرة تفاهم مُوقعة لشراء أصول عقارية وتجارية قائمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن الغاء مذكرة التفاهم المُوقعة لشراء أصول عقارية وتجارية مع شركة ثلاجات عبدالله آبار وأولاده وشركة دار الآبار.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" الماضي، اليوم الثلاثاء، إن الغاء مذكرة التفاهم تم بسبب انتهاء أجلها (مضي اثني عشر شهراً ميلاديا) دون الانتهاء من تنفيذ بنودها وعدم تمديدها كتابياً من قبل الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن ابمجموعة وقعت، في نوفمبر 2018، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ثلاجات عبدالله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة، لشراء أصول عقارية وتجارية قائمة.

Advertisements

وكان من المُقرر أن تقوم المجموعة بشراء أصول عقارية وتجارية بمدينة جدة وبريدة وخميس مشيط والرياض والدمام، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة وإصدار أسهم عوض بقيمة الأصول المراد شراءها لصالح ثلاجات عبدالله أبار وأولاده وشركة دار الأبار.

وهذه الأصول مملوكة لشركة ثلاجات عبدالله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة؛ والبقية حق انتفاع مع حق شراء غير قابل للنقض.

وجدير بالذكر أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 2.77 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.