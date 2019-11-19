شكرا لقرائتكم خبر عن "ميفك ريت" يُوفق اتفاقية مع مجموعة كيان لتطوير أكبر أصوله "سوق شرق" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن توقيع اتفاقية بين صندوق ميفك ريت ومجموعة كيان لتطوير وتجديد وزيادة الإيرادات لأكبر أصول صندوق ميفك ريت " سوق شرق".

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الإتفاقية تهدف لتقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية والدراسات اللازمة من أجل تجديد وتطوير المجمع ليتناسب مع الطراز الحديث للمجمعات التجارية ويدعم رؤية المملكة بإضافة جديدة، بالتعاون مع أعرق الشركات الهندسية المتخصصة في تصميم المجمعات التجارية.

وبحسب البيان، سيتم تغيير هوية المجمع ودراسة لإستقطاب علامات تجارية إضافية لتساهم في تعزيز ربحية المشروع ليصبح مكانا مقصودا يحتوي على صالات عرض ومطاعم ومحلات للتسوق.

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هذا ومن المتوقع أن يكون الأثر إيجابي على إيرادات المجمع التجاري من خلال ارتفاع سعر المتر التأجيري، مما سيدعم إيرادات الصندوق كون المجمع يمثل تقريبا 50% من أصول الصندوق.

وجدير بالذكر أنه قد تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "ميفك ريت"، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة "ريتس".

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من الاكتتاب في "صندوق ميفك ريت" في يونيو الماضي وبلغ عدد المكتتبين 31.16 ألف مكتتب ضخوا ما قيمته 404.57 مليون ريال خلال فترة الطرح، وتم تخصيص جميع الوحدات المكتتب بها لجميع مستثمري الصندوق بنسبة 100%.