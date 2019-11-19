"إير أستانا" تعتزم شراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قد تأمل شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات في طلبية جديدة لطائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس"، التي تعاني من أزمة حظر تحليق عالمي.

وتعتزم شركة "إير أستانا" الكازخستانية للطيران شراء 30 طائرة من هذا الطراز، حسبما أعلن الطرفان اليوم الثلاثاء في معرض الطيران بدبي.

ويدور الأمر فقط حول إعلان نوايا. ومن المنتظر إتمام الصفقة خلال الأشهر المقبلة.

يُذكر أن شركة "صن إكسبريس" الألمانية-التركية المملوكة جزئيا لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران طلبت أمس الاثنين شراء عشر طائرات من هذا الطراز.

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ويسري على هذا الطراز حظرعالمي بالتحليق منذ آذار/مارس الماضي عقب سقوط طائرتين منها، ما أسفر عن وفيات بلغ إجماليها 346 شخصا. كما تم إيقاف توريد هذا الطراز.

وتأمل بوينغ أن تتمكن من معاودة توريد هذا الطراز في كانون أول/ديسمبر المقبل.