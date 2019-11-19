الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قد تأمل شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات في طلبية جديدة لطائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس"، التي تعاني من أزمة حظر تحليق عالمي.
وتعتزم شركة "إير أستانا" الكازخستانية للطيران شراء 30 طائرة من هذا الطراز، حسبما أعلن الطرفان اليوم الثلاثاء في معرض الطيران بدبي.
ويدور الأمر فقط حول إعلان نوايا. ومن المنتظر إتمام الصفقة خلال الأشهر المقبلة.
يُذكر أن شركة "صن إكسبريس" الألمانية-التركية المملوكة جزئيا لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران طلبت أمس الاثنين شراء عشر طائرات من هذا الطراز.
ويسري على هذا الطراز حظرعالمي بالتحليق منذ آذار/مارس الماضي عقب سقوط طائرتين منها، ما أسفر عن وفيات بلغ إجماليها 346 شخصا. كما تم إيقاف توريد هذا الطراز.
وتأمل بوينغ أن تتمكن من معاودة توريد هذا الطراز في كانون أول/ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "إير أستانا" تعتزم شراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.