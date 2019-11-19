شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتراجع قليلا -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر قليلا خلال جلسة امس الاثنين حيث أغلق عند مستوى 10296 نقطة، ليعود بذلك داخل السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” وهو ما يشير الى ان المؤشر قد يعيد اختبار مستوى الدعم 10200 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10450 نقطة٫
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,262 بينما مستوى المقاومة هو 10,348 نقطة
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