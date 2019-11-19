شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث أغلق عند مستوى 289 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع ظهور اشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يحاول السهم اعادة اختبار مستوى الدعم 254 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 295 فلس.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 287.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 290.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط