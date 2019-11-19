«توازن» تستثمر 1.47 مليار درهم في شركة هيليكوبتر روسية

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وقع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» عبر ذراعه الاستثمارية صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية الأحد، خلال معرض دبي للطيران 2019، اتفاقاً مبدئياً مع شركة روسيا للهيليكوبتر لضخ استثمارات مشتركة تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم) في شركة (في أر تي) المملوكة بالكامل لشركة روسيا للهيليكوبتر على أن يمتلك الشركاء حصصاً متعادلة في رأس المال.

حضر التوقيع خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو مجلس إدارة مجلس التوازن الاقتصادي، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ودنيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وطارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وأندريه بوجينسكي، مدير عام شركة روسيا للهيليكوبتر، وعبد الله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، وألكسندر أوخونكو، مدير عام شركة (في أر تي).

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي على هامش مشاركة المجلس في معرض دبي للطيران 2019 إن صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية قطع مراحل متقدمة نحو إبرام الاتفاق متوقعاً التوصل إلى الاتفاق النهائي مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف الحوسني إن هذه الصفقة تتماشى مع جهود الصندوق للاستثمار عالمياً وعقد شراكات استراتيجية تحقق عوائد مجزية. يلتزم «توازن» بدعم تطوير القطاع الخاص في دولة الإمارات وتعزيز قدراتها الصناعية والتكنولوجية، ومن خلال مثل هذه الشراكات نتوقع ترسيخ المركز المالي بشكل أقوى وخلق المزيد من القدرات التكنولوجية المحلية.

وقال دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي: تفتح هذه الاتفاقية بالتعاون مع توازن الكثير من الآفاق والفرص للترويج لمثل هذه المنتجات في المنطقة. ونحن بدورنا نتمنى أن تحظى مروحيات VRT500 وVRT300 UAV بإقبال جيد في هذه المنطقة.

وقال أندري بوغينسكي، المدير العام شركة روسيا للهيليكوبتر: تضع الاتفاقية الموقعة اليوم أساساً للتعاون طويل الأجل كشركاء أعمال. وبدعم من «روستيك ستيت كوربورشن» و«أر تي بيزنس ديفولبمنت»، تمكنا من تحقيق التفاهم الكامل مع «توازن»، ومن غير ذلك سيكون من المستحيل تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة والواسعة النطاق. وكشركاء بالتساوي، نخطط لاستثمار ما لا يقل عن 400 مليون يورو في تطوير شركة «في أر تي»، ما سيساعد على جعل منتجات الشركة قادرة على المنافسة وتلبية الطلب في جميع أنحاء العالم.

وقال عبد الله ناصر الجعبري الرئيس التنفيذي لصندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية إن الشراكة تنبع من التزام الصندوق تجاه الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا ذات الصلة.

وأكد أن الصندوق يوجه استثماراته وينفذها بناء على استراتيجية طويلة الأمد مع دراسات جدوى مفصلة تراعي حجم السوق والطلب المحتمل والربحية، مع ضمان ارتباط الاستثمارات بمجالات تركيز وخبرات «توازن».

وأوضح الجعبري أن الاستثمارات المشتركة سيتم ضخها في شركة (في أر تي) ستوجه نحو تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير تصاميم المنتجات المتقدمة والفريدة من نوعها.