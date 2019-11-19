شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 18-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 18-11-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.951 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 4 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، مستشفى النزهة الدولى.

البورصة تخسر 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.951 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.951 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 107.2 مليون ورقة مالية بقيمة 535.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.2 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.85%، والعرب على 6.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.79%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.9 جنيه، 2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 14378 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 17121 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5350 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1424 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة. المصرية للمنتجعات السياحيةسيطرت عمليات الشراء على تعاملات مجالس الإدارات والداخليين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نحو 5 ملايين سهم عبر عمليتين، كما اشترى مجلس إدارة شركتى أكتوبر فارما وسى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 390 سهما، 11 ألف سهم، على التوالى. المصرية للمنتجعات السياحيةسيطرت عمليات الشراء على تعاملات مجالس الإدارات والداخليين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نحو 5 ملايين سهم عبر عمليتين، كما اشترى مجلس إدارة شركتى أكتوبر فارما وسى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 390 سهما، 11 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 88 سهم، ألف سهم، 47.8 ألف سهم، على التوالى، واشترت أيضاً مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، أكتوبر فارما، 7500 سهم، 68 سهم، على التوالى.

فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 1000 سهم من خلال عمليتين، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 1.5 مليون سهم.