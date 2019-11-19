البورصة: البنك التجارى يتقدم بمستندات زيادة رأسماله بقيمة 105 مليون جنيه

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وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الاثنين، أن المستندات المقدمة من البنك التجارى الدولى – مصر جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وأعلن البنك التجارى الدولى، فى بيان سابق، عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مصحوبة بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 16%، فى حين انخفض صافى الدخل بخلاف العائد بنسبة 23%، كما استطاع البنك الحفاظ على مكانته الرائدة فى كل من الأصول والودائع بين بنوك القطاع الخاص، بينما ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسة 21% لتسجل 32.1% مقارنة بنسبة 19.1% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق.
واستطاع البنك التجارى الدولى تحقيق صافى ربح بلغ 8.538 مليار جنيه عن التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة نمو 22% عن نفس الفترة من عام 2018.
كما أعلن البنك، عن موافقة مجلس الإدارة بصورة مبدئية على استحواذ المصرف على حصة فى أحد البنوك التى تعمل فى كينيا، والتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات الرقابية المعنية فى مصر وكينيا.
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