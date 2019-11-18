شهادة مقيم عقاري معتمدة دوليا للسعوديين العاملين بالقطاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن دعم السعوديين الذين يزاولون العمل العقاري، بالحصول على شهادة مقيم عقاري معتمدة رسميا على مستوى العالم من مجلس معايير التقييم الدولي (IVSC)، مبينا أن الشهادة تمكن من يجتاز اختباراتها من مزاولة مهنة تقييم العقارات، والتي تعد واحدة من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.

وبحسب بيان للصندوق أمس، يحصل المتقدم على شهادة مقيم عقاري، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ»هدف»، على 2000 ساعة خبرة -كحد أدنى- في فرع العقار، مسجلة لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وتأتي شهادة مقيم عقاري، ضمن 25 شهادة مهنية احترافية أخرى، يدعمها الصندوق، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وتعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية». ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية، سواء كان المتقدم موظفا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثا عن عمل أو طالبا.

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ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا، علما بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

شروط »هدف« للاستفادة من الدعم:

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقا للتكاليف المحددة على موقع «طاقات» taqat.sa.

- حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة

- إقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل

- الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط للمتقدم الواحد.