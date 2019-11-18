شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود ، بعد تجدد آمال الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض خام برنت إلى مستوي 62.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.36$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.56$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 1.8% ، وسجلت أعلى مستوى فى شهرين عند 63.62$ للبرميل.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.75% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بعد تعليقات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" فى مقابلة على شبكة فوكس بيزنس يوم الجمعة إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية فى الصين "شينخوا"يوم الأحد أن بكين وواشنطن أجرتا محادثات "بناءة" بشأن التجارة فى مكالمة هاتفية عالية المستوي يوم السبت ،لكنها لم توضح الكثير من التفاصيل.

وتعد التطورات حول المحادثات التجارية الأمريكية الصينية ،واجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" فى أوائل الشهر المقبل ،أكبر حدثين يتم التركيز عليهما فى أسواق النفط خلال الفترة القادمة.