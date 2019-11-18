شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 195.46 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 168.98 إلى 221.89) ، وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.02% بما يعادل -0.03 نقطة ليستقر السهم عند سعر 193.97 .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 195.46 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 189.16 الذي يمثل نسبة 61.8% منها .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادم : هابط