شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقبع عند أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل ضعف مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها بعد يومين من الصعود التصحيحي المحدود ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم ،وتشير توقعات إنه فى حالة استمرار ندرة الحوافز الإيجابية بالسوق ، قد تتخلي الأسعار عن مستويات 8,000$ على المدى القصير.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 88$ بما يعادل نسبة 1.1% إلى 8,411$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,499$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,508$.

حققت العملة المشفرة الرائدة"البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 8,363$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 5.8% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق التشفير خلال الفترة الأخيرة.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين نحو 4 مليار$ إلى إجمالي 234 مليار$ ،مع تجدد هبوط أسعار البتكوين ،ومعظم أسعار العملات الرئيسية الأخرى.

تقترب أسعار البتكوين مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرقمية الرائدة ، فى ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق الأصول الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

ويتوقع خبراء إنه فى ظل ندرة الحوافز الإيجابية بسوق العملة المشفرة ،قد تتخلي أسعار البتكوين عن مستويات حاجز 8,000$ على المدى القصير.

من ناحية أخرى ،يعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة ،أن العملات المشفرة يمكن أن تكمل أنظمة الدفع الحالية وتحسين رفاهية المستهلك ، لكن سوق الأصول الرقمية تتطلب رقابة وتنظيم مستمر.

وحذر البنك المركزي الأمريكي من أنه إذا حققت شبكة الدفع بالعملة المشفرة انتشار عالمي بسرعة، فستزيد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسة النقدية.