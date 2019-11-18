شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستغل إيجابية ستوكاستيك-تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة عزم إيجابي جديد نظرا لاندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة ليستقر من خلالها فوق مستوى 140.25.

ما سبق, يدعم محاولة تجديد السعر للهجوم الصاعد والذي يتطلب الثبات المتكرر فوق مستوى 140.25 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 141.50 و 143.75 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.80 و 141.050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد