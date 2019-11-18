شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ستة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 15 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لفرص حلحلة الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم 0.98% لتتداول حالياً عند 1,725.47$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,708.80$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.93 مقارنة بالافتتاحية عند 97.98.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 71 خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الثلاثاء صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتقلص تراجع تصاريح البناء وارتفاع المنازل المبدوء إنشائها خلال تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أجراء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو مكالمة هاتفية صباح السبت الماضي مع كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر حيال صفقة "المرحلة الأولى" وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية الصينية "شينخوا" والتي تطرقت لكون الجانبان أجريا "محادثات بناءة" حيال "الاهتمامات الأساسية لكل منهما" واتفقا على البقاء على اتصال وثيق.