شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف": إيداع 10 ملايين ريال للسعوديين المشاركين ببرنامج "تمهير" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) نحو 10 ملايين ريال مكافئة للمتدربين والمتدربات في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، عن شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح "هدف"، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهرياً، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لآخر 6 أشهر، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

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وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في بداية نوفمبر الجاري، عن إطلاق برنامج "جدير"، الذي يستهدف تدريب الباحثين لمنحهم شهادات تدريب واجتياز معتمدة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة في وقت سابق، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.