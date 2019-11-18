شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك قرب المتوسط المتحرك 50 ولا يزال دونه، ليبقى السيناريو السلبي مرجحاً على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.9836 بشكل رئيسي.
نشير إلى أننا نرجح ارتداد السعر صعوداً بعد اختبار المستوى المذكور، حيث لا يزال السعر محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 0.9836 والمقاومة 0.9990، مع الانتباه إلى أن كسر هذا الدعم سيوقف احتمالية الارتداد الصاعد ويضغط على السعر لتكبّد خسائر إضافية تصل إلى 0.9712.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9820 والمقاومة 0.9950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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