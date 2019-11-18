شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخترق المقاومة – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة في الجلسات الأخيرة ليخترق مستوى 57.40 ويغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يفتح الطريق أمام مواصلة الارتفاع داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 59.00 ثم 60.90.
لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 57.40 والثبات دونه من جديد سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 55.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 59.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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