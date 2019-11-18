شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتعافى – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ويحاول العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 109.33.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 108.40، مع التذكير بأن تجاوز الهدف الأول سيدفع السعر إلى 110.50 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد